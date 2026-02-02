昔稱大S是「青春裡重要一角」！羅志祥現身看雕像揭幕 楊丞琳也來了

娛樂中心／蔡佩伶報導

今（2日）是大S辭世滿一年的日子，由老公具俊曄所設計的紀念雕像也選在今天揭幕，稍早，家屬以及親友齊聚金寶山，因為合作戲劇結下交情的羅志祥、楊丞琳也抵達現場悼念。

羅志祥過去跟大S合作偶像劇《轉角＊遇到愛》，還一同主持綜藝節目，在大S離世後，羅志祥發文悼念時形容大S私下是「很拚又專注」的人，稱對方是他「青春裡重要一角」，表示會永遠記得彼此相處的歲月。

羅志祥現身悼念。（圖／記者趙于瑩攝影）

至於楊丞琳則是在《流星花園》飾演大S閨密，此劇也是楊丞琳踏入演藝圈後首部演出，楊丞琳更將大S對她的照顧銘記在心，「熙媛是我的貴人，是非常善良又仗義的前輩」。

廣告 廣告

在眾人見證下，由具俊曄設計的大S紀念雕像順利揭幕，全白的造型，頭髮還繫上蝴蝶結裝飾，重現大S少女形象，S媽見到雕像那刻難掩激動情緒，一度上前張開雙手擁抱雕像，在雨中顯得格外心酸。

楊丞琳現身悼念。（圖／記者趙于瑩攝影）

更多三立新聞網報導

大S紀念雕像曝光！謝欣穎手勾4年舊愛王柏傑 現身金寶山悼念

大S離世滿一年！阿雅聽到小S報喪「顫抖、悲痛聲音」：一輩子忘不了

小S愛女Lily戀愛了？澳洲同框高帥男被直擊 私下互動畫面曝光

范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子

