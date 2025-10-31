昔稱粿粿一臉無害！范姜彥豐甜喊「怎麼騙我都信」 網嘆：輸得徹底

娛樂中心／綜合報導

粿粿遭毀滅式爆料，形象全毀。（圖／翻攝自粿粿IG）

明星夫妻檔粿粿、范姜彥豐2022年結婚育有1女，沒想到3年過後風雲變色，范姜彥豐29日痛心踢爆粿粿婚內出軌，對象則是「棒棒堂」男星王子（邱勝翊），掀起外界熱議。回顧過往夫妻倆一起上綜藝節目，范姜彥豐曾稱粿粿「一臉無害」，甚至甜喊「怎麼騙我都信」，沒想到現在女方卻被踢爆偷吃王子，令人不勝唏噓。

粿粿、王子過往曖昧互動全被挖。（圖／記者鄭孟晃攝影）

有網友翻出過去粿粿與范姜彥豐至《娛樂百分百》玩狼人殺的片段，當時藝人小賴（賴晏駒）詢問夫妻倆「你們看得出彼此騙人的時候嗎？」范姜彥豐坦言，自己其實看不太出來粿粿的心思，「她就長得一副無害的樣子，怎麼騙我都信」一番話曝光引發全場驚呼，當時小賴還大讚粿粿「感覺很真誠」，沒想到如今女方卻慘翻車，網友看了也不禁直呼：「范姜輸得徹底」、「果然人不可貌相」。

粿粿、范姜彥豐放閃畫面成追憶。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百YouTube）

范姜彥豐29日透過社群指控粿粿婚內出軌王子，隨後粿粿以黑底白字發聲，表示「這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通」，但對方提出的離婚金額，超乎了她的負擔，除了強調范姜彥豐的影片說了許多與事實不符的內容，也說之後會把完整事實清楚整理給大家；王子則承認兩人確實「超出朋友間應有的界線」。

范姜彥豐在影片中控訴，粿粿從美國回來後態度驟變，一開始先是頻繁晚歸，最後甚至直接不回家。而根據《鏡週刊》報導，知情人士爆料，范姜彥豐之所以放棄協商，選擇將事實公諸於世，是因徵信社拍到粿粿未離婚就住進王子家，讓頭戴綠帽的范姜彥豐忍無可忍。

