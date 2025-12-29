昔窗簾忘拉被拍肉體交流！《封神》男星傳當爸 大7歲女友凸肚飄孕味

娛樂中心／蔡佩伶報導

陳牧馳拍電影《封神第一部：朝歌風雲》打開知名度。（圖／翻攝自臉書）

28歲中國男星陳牧馳（原名：陳海亮）憑藉演出電影《封神第一部：朝歌風雲》打開知名度，豈料爆紅後爭議不斷，先是遭男星吳楚一爆料被他「掰彎硬上」，後續又被拍到跟大7歲女星陳冰互動親密，疑似熱戀中，雖然兩人並未發聲承認戀情，但如今又有中國狗仔釋出新照，指出女方肚子隆起飄孕味。

陳牧馳近日被中國狗仔拍到跟緋聞女友陳冰相約餐廳用餐，其中女方步出餐廳時，腹部明顯隆起，也遭到質疑是否懷孕，甚至有網友目測肚子大小，認為可能已經「五～六個月大」，不過也有其他網友出面提到陳冰12月10日發布的照片中，腹部平坦不像是懷孕，痛批狗仔「造謠不打草稿」，至於真相為何，陳冰跟陳牧馳至今仍未出面解釋。

其實，陳牧馳過去曾捲入跟男星吳楚一「同志情」風波，雖然起初雙方透露彼此關係是「室友、好兄弟」，但後續吳楚一受不了網友砲轟是在蹭熱度，氣炸開直播強調自己是被掰彎，讓許多網友看傻眼，不過對於吳楚一的說法，陳牧馳始終保持緘默。

至於陳牧馳跟陳冰自2023年傳出緋聞多時，但兩人同樣沒有回應過，之前中國狗仔「吃瓜少女張小寒」還曾曝光過陳牧馳家中的私密片，從畫面中可以看到，陳牧馳家窗簾並未拉起，上半身赤裸的他則與一名女子互動親密，女方還不時伸出手摸他身體，至於女方身分，「吃瓜少女張小寒」則一口咬定是陳冰。

陳冰疑似懷有身孕。（圖／翻攝自微博）

