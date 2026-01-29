昔競總被蘇巧慧租走 侯友宜：市民看重治理能力 (圖)
新北市長侯友宜昔日競選連任總部地點被民進黨新北市長參選人蘇巧慧搶先租走。侯友宜（左2）29日受訪時回應，市民看重參選人提出的政策願景及治理能力，總部在哪其實沒那麼重要。
中央社記者曹亞沿攝 115年1月29日
