昔競總被蘇巧慧租走 侯友宜：市民看重治理能力 (圖)

政治中心／綜合報導2026新北市長選戰，藍營人選卡關，原定一月底要舉行的"李劉會"也沒下文，中常委林金結提案，授權黨主席依內參民調直接徵召李四川，對此劉和然回應，別因對手節奏打亂自己，黨發言人牛煦庭轉述鄭麗文談話，強調新北協調進度順利，有信心在農曆年前產生人選。國民黨一月份最後一次中常會，具中常委身份的新北市議員在會中提案，授權黨主席直接徵召李四川參選。國民黨中常委林金結在會中提案，要求黨主席鄭麗文直接徵召新北市長人選。（圖／民視新聞）國民黨中常委 林金結：「授權由黨中央黨主席來逕自提名，來徵召新北市的市長，由黨中央直接內參民調，來徵召最強的候選人，來代表國民黨來參選。」新北市副市長 劉和然：「每個議員本來就有表達自己意見的想法，還是再強調不要因為對手的節奏，別人的想法，而把自己既定的節奏打亂，因為每個縣市的狀況不同。」國民黨中常委林金結在會中提案，要求黨主席鄭麗文直接徵召新北市長人選。（圖／民視新聞）眼看綠白選將都已經就位，藍營小雞的焦急不在話下，不過林金結的提案遭到婉拒。國民黨發言人 牛煦庭：「國民黨是一個有制度的政黨，按照制度來進行前進，那主席也再三跟大家保證，目前新北市的協調的進度是非常順利的，有信心在農曆年前會產生人選。」相較藍營人選卡關，即將卸任立委的黃國昌，2月2號開始就會在新莊競總上班，網路卻流傳一張照片，他的競總外，掛上"支持黃國昌票投蘇巧慧"的字樣，讓黃國昌氣炸。立委(民眾) 黃國昌：「照片這也是假的，支持黃國昌票投蘇巧慧，公然散播假訊息，這就是民進黨支持者的水準。」YouTuber 脫北夫妻：「什麼叫做民進黨支持者的水準，國蔥老師我是你的支持者，這是我的民眾黨黨證，國蔥老師我寫支持黃國昌有錯嗎，我支持你耶，居然還說舔不知恥 ，我都沒有說你臭不可聞黃國昌好嗎。」距離投票只剩十個月，越接近農曆過年，新北市長選戰越見白熱化。原文出處：藍新北市長人選"徵召李四川"? 劉和然:別因對手打亂節奏 更多民視新聞報導翁曉玲、陳玉珍又惹議 為護航徐榛蔚告3部長睽違9年重啟國共論壇 鄭麗文喊：中國是親人多次表達辭意！陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨：衷心祝福花媽

