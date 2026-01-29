昔競總被蘇巧慧租走 侯友宜：市民看重治理能力

（中央社記者曹亞沿新北29日電）昔日競選連任總部地點被民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧搶先租走的新北市長侯友宜今天表示，市民看重參選人提出的政策願景及治理能力，總部在哪其實沒那麼重要。

媒體報導，蘇巧慧已承租新北市政府對面社區，這也是2022年侯友宜競選連任總部地點，被視為幸運地；蘇巧慧團隊告訴中央社記者，這地點交通便利，將作為競選辦公室供團隊使用，至於競選總部地點仍在尋覓。

此外，中國國民黨中央常務委員林金結昨天在國民黨中常會提案，要求徵召台北市副市長李四川選新北市長。

侯友宜參加農民節慶祝大會，接受媒體聯訪表示，黨內有規劃程序，一切按節奏進行，希望透過溝通協調產生最好人選，一棒接一棒延續新北市政。（編輯：李明宗）1150129