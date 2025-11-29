昔籌600萬手術費替愛妻換肝「2天前離世了」 男星悲慟證實

海俊傑29日透露太太已經離開人世。（圖／IG@gabrielocean1117）

憑藉古裝劇《少年英雄之洪文定》港星海俊傑，日前透過社群向外界求助約150萬港幣（約台幣604萬）的手術費，來幫助她的妻子莫家慈換肝，結果27日傳出愛妻不敵病魔離世。事隔今日，海俊傑也證實其噩耗，悲慟寫下「願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。」

海俊傑在社群發布訃聞：「懷念莫家慈（Effie），致各位朋友們：我的太太莫家慈（Effie），於2025年11月27日下午3:30pm安詳離世。她走得平靜沒有痛苦，在最後的時刻，她的至親們都有陪伴在側。」

「我們想向所有曾經幫助及關心 Effie 的朋友們，致以最深切的感謝。在她的生命裏，有幸能感受到大家的愛與關懷，這是她人生中最珍貴的禮物。如今，她終於可以放下一切的痛苦與困擾，得到永恆的安寧。」

至於告別式，海俊傑表示「我們會稍後再在公布。現階段希望大家能體諒，我們需要點空間及時間處理，抱歉暫時謝絕一切的查訪。感謝大家在這段期間的理解與支持。願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。莫家慈丈夫海俊傑敬上」。

據香港媒體先前報導，海俊傑在11月初透露太太莫家慈罹患急性肝硬化，準備要在廣州當地醫院進行換肝手術，但距離150萬港幣還差70萬元˙情況相當危急。包含古天樂、曾志偉、陳曉東等多位藝人都有出手相助，怎料，卻在27日傳出太太病逝消息。如今，海俊傑證實太太離世消息，也讓外界感到震驚與不捨。

