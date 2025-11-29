昔籌600萬替愛妻換肝！知名男星悲慟證實：2天前已離世

港星海俊傑先前為妻子莫家慈籌募150萬（約台幣604萬）港幣手術費，希望能讓她在廣州接受換肝手術，不料於11月27日傳出噩耗。今日海俊傑透過社群證實太太安詳離世，沉痛表示願愛妻安息，也希望所有關心她的人記住她溫暖的笑容。

港星海俊傑 透露太太已經離開人世。（圖／IG@gabrielocean1117）

他在訃聞中指出，莫家慈於27日下午3點半平靜離世，走得安詳無痛，家人也在旁陪伴。他深深感謝這段期間所有伸出援手與關懷的朋友，強調這些支持是她生命中最珍貴的禮物，如今她已脫離痛楚，得到永恆安寧。

面對突如其來的巨變，海俊傑表示告別式安排將於稍後公布，當前家人需要時間整理心情，因此暫時不接受訪問。他感謝外界的理解與支持，再次深情向亡妻致意。

根據港媒報導，莫家慈於11月初確診急性肝硬化，手術費仍短缺約70萬港幣，引發演藝圈好友如古天樂、曾志偉、陳曉東等人相繼捐助。但最終仍不敵病魔，消息令外界惋惜不已。

