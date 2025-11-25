昔粉專遭鎖停播1月 法拉利姐「合影價格」又漲！

娛樂中心／綜合報導



網紅「法拉利姐」（張婷婷）當年因法拉利被刮傷怒飆「我是美女耶」走紅，近年轉戰臉書直播，憑著獨特嗆辣的風格圈粉無數，不過也引發不少爭議。她曾經為了直播打賞，跳進夜市魚池高歌，甚至深夜闖公墓嗨唱熱舞。然而近期傳出她的收費方式時常變動，還與網友起爭執，臉書粉專突然被封，直播也因此暫時中斷。





昔17萬粉專「遭鎖1月」一度停播 法拉利姐又漲價突喊「合影1次200」！

法拉利姐擁有17萬粉絲的粉專曾無預警被鎖，暫停臉書直播1月。（圖／翻攝自臉書@張婷婷）

法拉利姐不只仰賴直播打賞收入，還收費合照、拍攝影片。不過先前她因頻繁調整收費模式遭質疑，於是與網友發生衝突，擁有17萬粉絲的臉書粉專無預警被鎖。今年8月底她向粉絲公告，稱「因為二月份開始三月份四月份營收都收不到」，粉專「出問題營收系統異常」，暫停直播轉往其他平台、帳號。時隔1月，9月底她興奮宣布粉專解封，重啟臉書直播。

法拉利姐合照收費漲價，宣布改成「合影1次200元」。（圖／翻攝自臉書@張婷婷）

直播恢復後，本月初法拉利姐於 臉書 宣布漲價改成「合影1次200元」，再度引起網友不滿。根據《CTWANT》報導，近日1位網友在Threads上爆料，表示自己私訊她要為朋友錄製20秒生日祝福影片，僅要求1小段才藝表演，沒想到法拉利姐竟回覆1分鐘內的影片內要價「2500元」，讓原PO直呼「（蕭貪婷）不是叫假的，我傻眼。」。





