昔缺席錄影慘挨轟！峮峮退《飢餓遊戲》原因曝光

綜合中心／綜合報導



35歲峮峮（吳函峮）是職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的超人氣成員，曾被日媒封為「台灣第一啦啦隊美少女」，她憑著甜美臉蛋與暴力身材征服大批球迷。2021年她開始擔任綜藝節目《飢餓遊戲》主持人，表現精彩，吸引不少觀眾。然而昨（8日）節目製作單位宣布峮峮「畢業」，已正式卸下住持重任，消息震驚大批粉絲。



綜藝節目《飢餓遊戲》昨（8日）在臉書發長文，指出昨（8日）是峮峮的「畢業典禮」，早在去年峮峮就已經向節目請辭。製作單位透露，一年前峮峮工作繁忙，無法同時參與節目錄製，因身體因素首次向製作單位請辭。不過顧念多年情感，製作方讓峮峮以暫時請假方式休養。

廣告 廣告

昔缺席錄影慘挨轟…峮峮退出《飢餓遊戲》 節目親曝「畢業原因」道歉了！

峮峮（左圖、右圖左1）正式從《飢餓遊戲》畢業。（圖／翻攝自IG ＠qun_04）

過去峮峮因缺席錄影，引發不小爭議，如今製作單位坦承疏失，表示沒有第一時間出面澄清「沒有適時、清楚地向外界解釋請假的原因」，讓峮峮被誤解並承受負面聲量，對此製作單位也誠心向峮峮及粉絲們道歉。雙方經過反覆協商，製作單位也多次挽留，最終不捨決定峮峮正式「畢業」，好好休息一段時間「陪峮峮完成這場畢業，讓她能真正地休息、放下疲累」。文末製作單位也稱讚峮峮「《飢餓遊戲》一路看著她，從青澀的小女生，慢慢成長為能獨當一面、耀眼發光的女明星。」，獻上祝福「畢業快樂～含著淚水祝福妳，希望你飛的更高更遠，也要記得常常回來看看我們喔。」。









原文出處：昔缺席錄影慘挨轟…峮峮退出《飢餓遊戲》 節目親曝「畢業原因」道歉了！

更多民視新聞報導

日青森7.5強震「第一視角」流出 「狂搖1分鐘」傳巨響！

首波大陸冷氣團週末殺來 「極凍10度時段」曝光！

41歲卡古「路邊賣雞蛋糕」 遭酸「落魄擺攤」回應了！

