昔罹患子宮頸癌！77歲鳥來嬤露面曝近況：向天再借50年

77歲「鳥來嬤」吳敏今（28）日出席演藝工會歲末尾牙活動。（圖／讀者提供）





演藝工會今（28日）舉行歲末尾牙，現場眾星雲集，不少久未露面的資深藝人皆現身同歡。其中，高齡77歲、憑藉長壽劇《鳥來伯與十三姨》中「鳥來嬤」一角深植人心的女星吳敏，今日也特別身穿一身喜氣服裝亮相。過去曾罹患子宮頸癌的她，受訪時談及近況，強調自己身體健康，更不忘喊話：「向天再借50年，跟我一起再活超過100歲！」

吳敏32年前曾罹患子宮頸癌，抗癌成功後始終保持健康，談及近期生活，她則透露目前和孩子一起住，身體狀況都很好，「傻傻活，生活開心最重要。癌指數不用追蹤，都活下來還擔心什麼？」即便已高齡77歲，她仍保持運動習慣，至於收入部分，她則表示目前還有接配音工作，「小朋友會孝敬一點。」

吳敏近來鮮少出現在螢光幕前，她表示有不錯的戲她還是都會接，開玩笑喊：「還是有些戲劇單位找一下我們這些沒走的，讓我們留點紀念價值。」過去她曾在當紅時選舉台中市議員落選，談起往事她也笑說：「選舉玩過就好，現在也有年紀，身體健康最重要，沒輸的很難看！這都是人生歷練、過程。」



