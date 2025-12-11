昔罹攝護腺癌！余天曝「割除攝護腺」 認與李亞萍分房睡近況曝

〔記者林欣穎／台北報導〕余天許久未在螢光幕前表演，這次為了挺胡瓜，將演出鑽石舞台，今(11)日更出席胡瓜餐會，被笑虧與黃西田加起來出道已經120年。她也分享近況，提到多年前因罹患攝護腺癌，已經把攝護腺全都割掉。

余天昔罹攝護腺癌，已經將攝護腺割除。(記者林欣穎攝)

胡瓜、歐弟、康康、王彩樺、李翊君、翁立友、曾心梅、余祥銓、賴慧如 、黃西田今出席「鑽石舞台之夜」感恩餐會，幾乎是全面退休的余天為了胡瓜情義相挺，而他多年前罹攝護腺癌，這幾年都有健康檢查，沒有復發狀況。

如今他的攝護腺已經全部割掉，如果有需求怎麼辦？他則回：「攝護腺都沒了還需什麼，其實也沒有了，就是比較不能做，哎呀拿掉，現在反正也沒在做。」提到與李亞萍已經分房睡。余天也說自己已經一年沒見到外孫，語氣有些遺憾地說：「打電話都沒人接，我也不催了。」

