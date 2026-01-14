昔罹癌又中風！89歲連戰近況曝 二媳婦路永佳認「夫妻拉扯」突喊想哭

彭小刀(左起)、路永佳、曲艾玲、張齡予、黃嘉千、廖家儀出席新書發表會。(記者陳奕全攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕連戰二兒子連勝武與老婆路永佳今(14)日出席公益新書《希望的種子 Seeds of Hope》發表會，該書由路永佳發起、曲艾玲擔任總編輯，集結十多位國際學校高中生共同創作，透過每天十分鐘的英文閱讀與抄寫，路永佳受訪笑說她拉了老公、兒女一起加入校正翻譯，家中宛如成了「翻譯中心」，她也透露89歲的公公連戰身體狀況。

現年89歲的連戰2021年因攝護腺癌開刀，因自行停藥結果造成小中風，過去露面滿頭白髮坐在輪椅，今路永佳透露，公公現在年事已高，但整體狀況不錯，「他現在每天睡得好也吃得好，對吃的還有很大的熱忱。」

路永佳(左)、連勝武為新書曾有摩擦，是另類的夫妻情趣。(記者陳奕全攝)

路永佳為了籌備新書費了很大心力，花了將近一年才完成，直呼整個過程很辛苦，差點想哭，也提到在製作新書過程與老公連勝武有過摩擦，主要是在翻譯上兩人認解各有不同，「彼此有些小拉扯，但挺有趣的」，曲艾玲則笑說自己成了他們的調停者，也虧說這算是他們夫妻情趣，也說連勝武今天都用著驕傲眼神看路永佳。

