昔罹癌又失明！秦楊欠債上千萬 現身嘆「後事都交代好」
以八點檔《台灣霹靂火》走紅的秦楊，睽違22年回到讓他創造「劉文聰傳奇」的三立電視，接受《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪，節目中秦楊談到自己健康狀況不佳，七年前檢查出肺腺癌初期，今年八月突然視力受損損幾乎失明，他坦言覺得很鬱卒，「壓力大到胡思亂想，後事該怎麼辦都交代好了」，早年在台灣賺的錢，全在中國賠光了，2012年積欠千萬債務，經過13年都還沒還清，秦楊坦言近20年來生活過得不如意，對妻兒虧欠太多。
原本是唱片公司的倉庫管理員，工作之餘幫表姐夫黃西田開車當司機，藉著看黃西田拍戲的同時，偷看偷學，後來轉行成了戲劇的執行製作，當時有六萬月薪，「我跟我西田姊夫說，我要做演員」，但家人擔心做演員沒知名度三餐不繼很反對，「我在民國88年一整年，跑龍套當特約演員，一整年賺18萬」，後來遇上知名編劇鄭文華，秦楊演出「劉文聰」爆紅，「一支番仔火」成了紅遍大街小巷的經典台詞，只是走紅後屢傳大頭症，秦楊坦言「我不能說我沒有」。
秦楊現身談及20年來的生活。（圖／三立提供）
帶著演出劉文聰所得到的名利，秦楊開始在中國投資做生意，先是投資房地產，「但我沒在管帳，就負責喝酒做公關，來回七年慘賠1億多」，2010年在高雄參選落敗，但一場選舉花了上千萬，2012年借了2千萬，前後投資上海、深圳的科技公司，燒錢燒到受不了，又是慘賠收場，「這筆欠款已經過13年，到現在還在還」，秦楊說「我在台灣賺的錢，都賠在中國了」，後來過著每天追3點半的生活，為了還錢不斷借錢。
秦楊自稱是「全台灣最大膽的演藝人員，全台灣地下錢莊，我真的全部都借過」。秦楊坦言近10多年，生活過得不如意，但出道前就認識的女朋友，一直沒放棄他，現在已經是他的老婆，「從我跟她認識到結婚到現在，我犯了什麼錯，她都放在心裡」，但兒子一出生，就讓他有個負債的爸爸，小孩今年18歲從沒有好好享受過，秦楊說，「真的虧欠我老婆跟我兒子非常多」。
