昔罹罕病退圈！男星才復出3個月突「含淚剃光頭」證實入院手術
娛樂中心／蔡佩伶報導
中國網紅歌手郭聰明在2017年推出《沒日沒夜》出道，隔年憑藉翻唱《98K》爆紅，成為坐擁千萬粉絲的人氣網紅，然而，2023年宣布因為遺傳性疾病退圈的他，在今年8月無預警復出，讓粉絲驚喜不已，沒想到近日他曬出剃光頭的影片，透露準備接受手術治療困擾多年的疾病。
郭聰明過去曾跟薛之謙合作推出歌曲，但由於罹患「特發性震顫」導致他的手會不受控顫抖，連帶無法穩定的發聲，讓他的演藝生涯備受考驗，後續也因為病情加重不得不退出演藝圈，直到今年8月才在螢光幕前露臉，不過昨（11日）郭聰明更新社群形容這項疾病如同不受控的影子，「一直和我爭奪身體的控制權」。
郭聰明向粉絲吐露心聲，坦言深怕有天再也無法拿起麥克風，沒辦法彈琴，種種一切都讓他感到不安，如今他鼓起勇氣面對手術，認為就算只能治好一邊的震顫，他也願意嘗試，「只為了搶回人生的主動權」，在鏡頭前他一邊剃頭一邊流淚的模樣讓網友看了十分心疼，喊話他郭聰明手術順利。
