昔美國亮刀騷擾舊愛襲警！兒爆餵毒騙砲風波 伍思凱中國發展近況曝

記者蔡維歆／台北報導

金曲歌王伍思凱的31歲獨子伍靖（現改名伍諒）過去曾因赴美求學亮刀風波引發關注，如今據《鏡週刊》報導，伍靖遭多名女子串連指控，利用「星二代」光環在交友軟體獵豔，更涉嫌提供免費大麻作為誘餌，誘騙女性發生性行為，引發社會譁然。而他面對相關指控立刻出聲喊冤，強調自己從未餵毒、騙X，是遭人抹黑，也會保留法律追訴權。如今伍思凱近況也曝光。

伍思凱最近都在大陸。（圖／翻攝自微博）

59歲的伍思凱近年都在對岸發展，最近一次在大陸露面是去（2025）年12月31日和黃品源、辛曉琪等人在「好好玩赤壁．喝茶聽歌看煙花2026赤壁青磚茶跨年演唱會」，他嗨唱〈特別的愛給特別的你〉，更開心高喊「祝福你們新的一年一切順利，新年快樂」，狀態依舊看來不錯。

而伍靖承襲了爸爸的音樂才華，卻在8年前（2018年）於美國波士頓柏克利音樂學院就讀時，疑似壓力太大，在美國街頭情緒失控，公然亮刀而被警方逮捕，事後還在臉書PO出第一次上法院照片，自嘲「臉有點臭」。現在又遭爆爭議，對此伍思凱暫時未對外回應。

