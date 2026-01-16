昔聘陳水扁任辯護律師 鍾東錦曝40年情誼：沒想過他會變總統

前總統陳水扁日前在臉書發文揭露，過去曾與苗栗縣長鍾東錦有一段淵源，曾幫他打官司，還盛讚鍾東錦的故事勵志。鍾東錦則回應，感謝阿扁總統當年的幫助，「幾十年前阿扁沒想過我這個渾小子會變成縣長，我也沒想過當年的大律師，有天會變成總統」。

苗栗縣長鍾東錦日前南下拜會前總統陳水扁。（圖／鍾東錦臉書）

鍾東錦昨（15）日在臉書發文提到，和阿扁前總統早在民國76年就認識，自己那時還是跌跌撞撞的年紀，但陳水扁前總統已經是大律師，至於兩人的結識的原因，他就不再贅述了。

鍾東錦說，「我不會迴避我的過去，也不會因為政治不正確，就閃躲於談論這段友誼」。鍾東錦表示，這次相逢隔了好些日子，跟年輕時的記憶對比，他少了點意氣風發，而自己也多了一點滄桑，但是兩人喜歡談天說地的個性沒有改變。我們從台灣頭聊到台灣尾，無話不談，沒有秘密，以前談的是社會事，現在聊的則是國家大事，觀點不一定全然相同，但出發點，卻都是同樣為國家前途而憂心。

鍾東錦。（鍾東錦辦公室提供）

鍾東錦表示，與阿扁會面後，幕僚擔心問，「媒體可能會修理我們吧？」自己則是笑回，「我被媒體修理得還算少嗎？」

前總統陳水扁。（資料照／中天新聞）

鍾東錦直言，我們困頓時人家沒有嫌棄我，現在人家也許不那麼風光了，我們就撇清關係，這不厚道。人情義理在前，一如陳水扁，一如柯文哲，這兩位都是我的好朋友，曾經都影響過這座島嶼的未來，歷史會記下他們的名字，而功過，就留給後人去評斷吧！但是我們的友誼永遠不變。

