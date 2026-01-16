昔聘陳水扁任辯護律師 鍾東錦罕見曝「40年情誼」：沒想過他會變成總統
苗栗縣長鍾東錦近日會面前總統陳水扁，陳水扁事後透露約40年前擔任執業律師時，曾為鍾東錦涉及的傷害致死案件辯護。鍾東錦15日回應，1987年認識陳水扁時，是跌跌撞撞的年紀，但陳水扁前總統已經是大律師，也直言「阿扁沒想過我這個渾小子會變成縣長，我也沒想過當年的大律師，有天會變成總統」。
鍾東錦15日在臉書表示，他與陳水扁在1987年就已認識，當時他還在跌跌撞撞的年紀，但阿扁已經是大律師。他因為年輕氣盛，與好友在台北市錦州街吃消夜時，因隔壁桌酒客喝醉摸了女性友人，他與對方爭論時推了對方，導致其頭部撞到桌子意外死亡，陳水扁當時就幫他辯護。
鍾東錦說，「我不會迴避我的過去，也不會因為政治不正確，就閃躲於談論這段友誼。」他與陳水扁這次隔了好些日子相逢，跟年輕時的記憶對比，陳水扁少了點意氣風發，他則多了一點滄桑，但是兩人喜歡談天說地的個性沒有改變。兩人從台灣頭聊到台灣尾，無話不談，沒有秘密，以前談的是社會事，現在聊的則是國家大事，觀點不一定全然相同，但出發點，卻都是同樣為國家前途而憂心。
鍾東錦表示，與陳水扁會面後，幕僚擔心問「媒體可能會修理我們吧？」他笑回「我被媒體修理得還算少嗎？」他認為，當他困頓時陳水扁沒有嫌棄他，陳水扁也許沒那麼風光了，但因此就撇清關係，這不厚道。
