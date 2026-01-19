昔脫口直接徵召李四川！鄭麗文再喊「新北不需要到初選」：目標這時提名

​2026大選倒數不到一年，國民黨新北市一局卻遲遲未拍板，受到支持者高度關注，國民黨主席鄭麗文去（2025）年12月29日曾脫口「徵召北市副市長李四川」，同樣有意角逐新北的新北市副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌動向成為焦點。鄭麗文今（19）日受訪再度強調，目標是在農曆年前完成新北市長提名作業，盼透過協調而非初選的方式確定人選。

針對藍營支持者關心的新北市、台中市等選區布局，鄭麗文在《中午來開匯》節目中表示，地方整合只要回歸制度，就沒有想像中困難，其中新北市提名部分，考量到民眾黨希望3月前定調，鄭麗文認為，最好是農曆年前完成提名，希望透過協調產生人選，協調不成才會採取初選。

「不用把初選當作洪水猛獸」，談到台中市立委楊瓊瓔與江啟臣「姊弟之爭」，以及新北市李四川、劉和然的競爭，鄭麗文指出，站在黨中央的立場，沒有理由勸退任何有意參選的人，而因為還要考慮後續整合的問題，加上選舉千變萬化，「很磨人」是一定的，但無論如何，就是依照國民黨原有的「七三制（民調七成，黨員投票三成）」決勝，除非參與初選的同志有採取全民調決勝的共識。

