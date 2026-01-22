昔腦瘤動開顱手術搶命！29歲女模「血管惡性肉瘤」病逝 弟悲痛證實

記者蔡維歆／台北報導

辣模柯柯（Chloe）擁有當下最夯的厭世臉。（圖／翻攝自IG）

辣模柯柯（Chloe）擁有厭世臉以及火辣又性感的姣好身材，她2022年自爆頭腦長了長達10公分的巨型腫瘤，在醫生建議下進行開顱手術， 2025年初又發現罹患罕見癌症「血管惡性肉瘤」，去年底做了28次化療，如今弟弟22日發限動悲痛證實姊姊已不敵病魔離世。

柯柯弟弟22日發限動悲痛證實姊姊已不敵病魔離世。（圖／翻攝自IG)

柯柯的弟弟22日在她的IG限動發文悲痛證實姊姊已於同日上午6點多離世，「姐姐在1/22上午6:53沒有病痛安詳的離開了，姐姐的朋友以及粉絲們，後續的後事會再發文告知大家。」而柯柯生前2021年因視力模糊就診，意外發現腦內長了近10公分的腫瘤，接受開顱手術後，順利出院並在家休養。

當時柯柯也進一步解釋，骨纖維發育不良非遺傳疾病，屬於骨頭異常增生，就腫瘤而言是比較常見且大部分為良性腫瘤，通常沒有症狀，腫瘤長好幾年導致骨頭突變才發現，有很多人嚴重到失明才知道病情。沒想到隔年2025年初她突然胸口悶痛喘不過氣，心臟休克昏迷，被緊急送醫搶救，檢查後才發現胸口長了6*8的腫瘤壓迫到心臟做手術，最後被確診「血管惡性肉瘤」， 如今噩耗曝光，許多粉絲都悲痛不已。

