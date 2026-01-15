昔自嘲「歹竹出好筍」 蔡啟芳讚兒蔡易餘：比我還厲害

記者許芷瑄、陳志峰、王紹宇／台北-嘉義報導

民進黨立委蔡易餘贏得黨內嘉義縣長初選，其實他是從律師轉戰政壇，台大法律系畢業後，應屆考上律師，2013年擔任洪仲丘案律師，這回也獲得洪仲丘舅舅的支持，蔡易餘的爸爸、前立委蔡啟芳更大讚不用操心。

蔡易餘（左）年輕時的照片曝光。

過去穿上律師袍，在立院幫爸爸、前立委蔡啟芳拍攝初選宣傳影片，如今近20年過去，蔡易餘自己順利通過民進黨嘉義縣長初選，爸爸與有榮焉。

前民進黨立委蔡啟芳：「比我還厲害啦，還需要我這個（建議），那麼重了，（對手）還要找比他重的很難找。」

曾自嘲「歹竹出好筍」的蔡啟芳，過去曾是外界口中立院三寶之一，果然開起兒子玩笑也不客氣，其實蔡易餘的體重，小英前總統也很關心，曾在中常會上下達減肥令。

時任總統蔡英文（2021.03.31）：「你要被開除黨籍了，你不趕快在最短時間內減到100（公斤）以下，你要被開除黨籍了哈哈哈。」

直接在小英面前站在體重機，被要求3個月內，得減到低於100公斤以下，否則開除黨籍，最後相當順利達標，回顧過去蔡易餘長期對公共議題就很關心，台大法律系畢業後應屆考上律師，曾向顧立雄學習。2012年和王定宇等民進黨青年在凱道前嗆馬靜坐，2013年更擔任洪仲丘案律師，後來從法界轉戰政壇，洪仲丘舅舅一路力挺到底。

洪仲丘舅舅胡世和：「蔡易餘對他（洪仲丘）的同袍，或是案情有很大幫助，這要很有熱心的人才有辦法做這件事，支持易餘委員能夠順利當選。」

蔡易餘（2014.04.02）：「把這搬一下。」

太陽花學運也有蔡易餘的身影。

另外還有太陽花學運也有蔡易餘身影，當時調貨櫃屋到立院附近，阻擋張安樂衝立院、保護學生，這一股為民的熱情，同為台大法律系的學姐也是好麻吉的高嘉瑜最清楚。

前民進黨立委高嘉瑜：「嘉義縣的18個鄉鎮市，（蔡易餘）都是走透透，嘉義縣有蔡易餘一定會愈來愈好。」

蔡易餘多年耕耘，從律師、立委，到現在披上民進黨戰袍，力拚接棒嘉義縣長翁章梁，過去戰友變成最強後盾。

