昔自曝欲用代孕換總預算案 柯文哲今批認知作戰：不要把別人想得很壞

柯文哲表示，他說要幫忙處理，是想讓國家正常運作，「不要每件事都把別人想得很壞」。（圖／李智為攝）

民眾黨前主席柯文哲日前透露，自己曾主動和民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，只要讓《人工生殖法》通過，總預算和軍購案「他來處理」，遭到綠營批評。對此，柯文哲表示，這就是認知作戰，他說要幫忙處理，是想讓國家正常運作，「不要每件事都把別人想得很壞」。

柯文哲日前說，自己最近的起手式就是《人工生殖法》，沒有意識形態、藍綠或統獨問題；但要跟大家講個「國家機密」，他當時跟柯建銘說「給你一個台階下，你讓《人工生殖法》過，總預算及軍購案我來處理，讓國家正常運作」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱而後痛批柯文哲，讓台灣人選擇要武器還是要子宮，要大家拿最珍貴的身體自主權來維護國家整體的國防安全，門都沒有。

柯文哲今出席「第五屆『眾智成城』博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會」活動時談及此時，直言「這就是認知作戰。」他說，他那天是表示，總預算、軍購案都卡住，特別是總預算案，國家就僵在那裡，雙方都像是意氣之爭。

柯文哲表示，這就是為何他說，權力大的人要整合權力小的人，因此台灣一切困境還是在賴清德的一念之間。那天他是跟柯建銘說他自己的看法，因為自從他交保後，台灣政治就陷入僵局，這不是應該解決嗎？

柯文哲指出，他是說「我來處理」，結果到了媒體、名嘴嘴裡就變成「柯文哲拿女人的子宮交換國家總預算」；可他說幫忙處理，是說國家總要正常運作，否則持續僵局不是辦法，「看看有沒有可以彼此討論的起點，我的好意是這樣，結果卻變成我在密室政治交換」。他強調，不要每件事情都把人家想得很壞，他是希望台灣可以正常地往前動。



