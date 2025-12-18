昔自爆「一週3天月賺40萬」 東湖市場天菜「涼糕哥」被爆欠債不還！反問：有人補給我？

當年爆紅的「涼糕哥」（游勝綸），經營涼糕生意有聲有色，因出色的外表，深受婆媽喜愛。（翻攝自PTT@b0807love）

被網友封為「東湖市場天菜涼糕哥」的游勝綸，曾因外型亮眼、在東湖市場販售涼糕爆紅，不過本刊獨家接獲爆料，有網友指控他拖欠律師費與車禍賠償，消息曝光，掀起討論。對此，游勝綸今（18日）做出回應，反問「如果我沒賺到40萬，有沒有人能補給我？」

本刊今獨家報導，有網友在社群平台爆料，指游勝綸積欠一萬元律師費多年未清，相關貼文曝光後，又有苦主向本刊投訴，指控他於4年前在隧道內從後方追撞其車輛，導致車子嚴重毀損，卻遲遲未出面負責，讓受害者一家承受不小損失。

另外，有民眾上網查出游勝綸沒有各種相關證照，也未投保食品安全保險，甚至也沒有流動攤販執照，質疑他成立公司，卻逃漏稅不開發票。據了解，游勝綸曾在直播上中透露，擺攤一天約可以賺進3至5萬，一週營業3天，一個月營業額至少約40萬。

針對相關指控，游勝綸今在臉書發文表示，「如果我沒賺到40萬，有沒有人能補給我？擺攤要什麼照？如果需要我去考？去申請？你們有擺攤的家人朋友嗎？他們有什麼照嗎？市場之前都在傳我一個禮拜或一個月可以賺五百萬，沒有的話誰能補給我嗎？我很慶幸自己有直播這一年多，真的。」

