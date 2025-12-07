昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了

娛樂中心／蔡佩伶報導

64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。

黃日華受訪坦言已退出娛樂圈，雖然偶爾會接演廣告，但未來將不再接任何戲劇邀約，至於真實原因，黃日華表示入行多年，深知自己難以回到顛峰狀態，因此希望最後能留給觀眾好印象，除此之外，黃日華透露過去留太少時間給自己，所以退圈之後，終於能夠做一些喜歡的事情。。

廣告 廣告

由於巔峰時期的黃日華曾是TVB力捧對象，更與梁朝偉、劉德華等人齊名，受封為「五虎將」，如今宣布不演戲，難免讓粉絲們感到惋惜，事實上，黃日華與女星梁潔華十分深愛，也是自愛妻離世後，便逐步減少戲劇的演出。

黃日華（右）與妻梁潔華（左）感情很好。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

震撼全球影視圈！Netflix證實以「2.25兆元」正式收購華納、HBO

楓葉姐姐完了！抖音祭新規定「禁止過度美顏」 禁令生效時間點曝光

遭疑找「中國團隊代操帳號」！愛莉莎莎不忍了 露面開砲：分啥小

林逸欣父親急診住院「坐輪椅暴瘦現身」 母淚崩緊擁：你要一直陪我

