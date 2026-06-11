昔與大法官擦身而過法界歎非戰之罪 最高檢書記官長林麗瑩獲提名監委

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最高檢書記官長林麗瑩。(記者劉詠韻攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕總統府今公布監察委員提名名單，現任最高檢察署書記官長林麗瑩列入其中。其實，林麗瑩去年曾被提名為司法院大法官人選，但當時未能通過立法院同意權審查，檢察界對此普遍認為「可惜、非戰之罪」，直言其法學專業與實務歷練在司法體系內均屬難得人才，卻礙於朝野對立的政治攻防下未能過關，最終與憲法法庭擦身而過。

林麗瑩去年獲提名為司法院大法官，在立法院全院委員會審查時，面對高度爭議的死刑議題，她強調「我是檢察官，只要有死刑，我們就依法執行」；面對押人取供的質疑，她也挺身為檢方人權觀念辯護。不過，在當時朝野高度對立的政治氛圍下，人事案最終未能通過，讓檢察界普遍抱憾，直言她是「非戰之罪」的政治犧牲品。

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熟知林麗瑩的檢察界人士透露，她雖然外表溫潤、作風低調，但骨子裡有著極為純粹的檢察官風骨。去年在大法官審查、面對立委連番砲火，她並未流於政治應酬，而是展現出少有的直率，一句「依法執行」至今仍讓許多基層檢察官動容，認為她「撐住了檢察官的尊嚴」。

林麗瑩畢業於台灣大學法律學研究所，並具德國科隆大學法律博士候選人資格，司法官訓練所第31期結業後，歷任士林、新竹及台北地檢署檢察官與主任檢察官，後升任高檢署主任檢察官。除檢察實務外，她也曾任司法院政風處處長、法務部綜合規劃司司長，參與司法改革國是會議幕僚與制度規劃。

前檢察總長邢泰釗惜才，今年3月延攬林麗瑩接任書記官長，襄助最高檢業務運作，負責檢察行政統籌，並邀其共同參與「最高檢法鑑」系列叢書編撰，整理實務見解與法學資料。最高檢近年亦持續出版相關系列著作，包括《貪污治罪條例逐條評釋》等，堪稱檢察實務重要參考指標。

檢察界人士指出，林麗瑩在司法圈長期以專業穩健，雖不常對外發言，但在同儕間評價頗高；有不具名資深檢察官回憶，她過去曾於司法官訓練所授課時講授檢察實務課程，內容紮實嚴謹，至今仍印象深刻。

一名曾與她共事的檢察官表示，林麗瑩私下待人溫和，但在處理法律文書與制度文字時相當嚴謹，對論證邏輯與文字細節要求較高。今年3月檢察總長交接期間，最高檢業務繁重，林麗瑩接任書記官長後，主要負責行政統籌與內部協調，協助維持日常運作順暢。

有法界人士分析，監察委員職責在於調查公務員違失、行使糾舉與彈劾，需對行政與司法體系運作具高度理解。林麗瑩歷練橫跨檢察、廉政與政策規劃，熟悉制度脈絡，跨體系背景與監察職權具一定互補性。不過，在當前朝野對立氛圍下，此次人事同意權案能否順利通過仍存變數。

前檢察總長邢泰釗惜才，延攬林麗瑩接任書記官長，襄助最高檢業務運作，負責檢察行政統籌，並邀其共同參與「最高檢法鑑」系列叢書編撰，整理實務見解與法學資料。(記者劉詠韻攝)

最高檢近年出版系列包括「貪污治罪條例逐條評釋」等著作，堪稱檢察界重要指標。(記者劉詠韻攝)

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