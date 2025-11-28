昔與邱澤傳緋聞！陳美鳳大方現身婚宴：跟他媽媽碰面都在笑

陳美鳳過去一度與邱澤爆出緋聞。（圖／東森娛樂）





演藝圈知名夫妻檔邱澤、許瑋甯2021年宣布結婚，如今結婚4年並誕下一子，兩人終於在今（28）日於台北文華東方酒店補辦婚宴，並邀請430名賓客到場見證幸福，現場眾星雲集，先前曾一度與邱澤爆出緋聞的陳美鳳也受邀出席，並親自澄清兩人的烏龍緋聞。

陳美鳳過去曾與邱澤傳出緋聞，她笑說：「今天來參加這個喜宴非常開心，沾沾喜氣，邱澤在我心裡的確非常有人緣與長輩緣，（長輩緣）就是我，所以大家那麼關心寫了一些報導，我跟他媽媽碰面兩個都在笑，媽媽都會看我們的八點檔。」

邱澤與許瑋甯28日舉行世紀婚宴。（圖／東森娛樂）

陳美鳳透露，邱澤跟許瑋甯的母親都非常接地氣跟善良，「所以這兩個小孩真的很好，都很善良，真的是天作之合」，至於紅包金額，陳美鳳則並未透露，僅表示「那是心意」，聽聞好友藍心湄包了6萬6的大紅包，她則笑回「必須的」。

被問及是否有意繼續催生兩人，陳美鳳則說：「能生就多生一點，看他們啦！我覺得生小孩再來就養小孩、帶小孩很不容易也很辛苦，基因那麼好當然可以多生，但帶小孩確實不容易」笑說兩人應該不敢請他幫忙照顧小孩，她跟藍心湄都是看看、玩一玩就好。



