昔與阿Ken、羅志祥傳緋聞！安心亞露面全說了 KARA睽違12年登台

安心亞與幻藍小熊一同出席台北跨年卡司宣傳記者會。（圖／記者沈芳宇攝）





「臺北最High新年城－2026跨年晚會」今（19）日公布完整卡司名單，韓流傳奇女團KARA睽違12年重返台灣，將獨家於台北跨年舞台合體演出；而每年備受矚目的安心亞，今年也同樣在台北獨家登場，並於記者會上搶先透露表演內容。

安心亞透露，這次跨年舞台一樣將音樂及舞蹈重新改編，表演風格則會比較搖滾，「音樂也是一路嗨到底，不會有休息的表演，希望可以跟大家一起嗨到最後」而日前她在新北歡樂耶誕城演唱會中開唱〈呼呼〉，卻遭網友狠酸「都40歲了還在呼」，被問及此事時她也坦言：「其實看到這些我不會太在意，我還是比較注重在自己當下，顧好自己的舞台」，對於自己現在的狀態很滿意，「 那些沒有幫助的不會太在意」。

安心亞被問與阿Ken、羅志祥緋聞急忙澄清。（圖／記者沈芳宇攝）

至於緋聞男友阿Ken今年在台中主持跨年，2人將在不同地區迎接新年，安心亞則笑回：「我跟他沒有緋聞，他在哪裡我不知道，大家來台北」，談及是否因緋聞感到感到困擾，安心亞則說：「其實不會啦，就是一直讓大家誤會，在這邊做個澄清」，強調對方只是一個很好的夥伴，目前沒有考慮近一步交往。

另一方面，安心亞上週現身羅志祥小巨蛋演唱會擔任嘉賓，兩人睽違9年同台唱跳〈靚仔〉，被問及受邀心情，安心亞則透露，因為之前就有合作過，但從來沒有一起同台表演，「這次他邀請我第一次表演我就很興奮，在那天給大家驚喜很開心」，至於先前兩人也曾傳出緋聞，安心亞則說：「沒有啦！那我們（話題）回到阿Ken好了」，急忙解釋自己這次很用心準備跨年，希望帶給粉絲們不一樣的視覺感受。



