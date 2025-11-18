昔與PSY尬騎馬舞！周潤發官宣再登MAMA典禮 楊紫瓊也會去

楊紫瓊（左圖）與周潤發這對《臥虎藏龍》搭檔，都確定出席本屆MAMA頒獎典禮。翻攝 X@MnetMAMA

韓國音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」11月28日、29日將在香港啟德主場館舉行，今（18）官方加碼公開頒獎嘉賓，宣布周潤發也將出席典禮盛會，將是周潤發相隔10年，再登MAMA頒獎舞台。

今年的MAMA迎來第27屆，也是繼2018年後，相隔7年再度於香港舉行，先前已宣布楊紫瓊將擔任揭獎嘉賓，今加碼釋出最新頒獎陣容，官宣以《臥虎藏龍》、《英雄本色》系列電影，在韓國享高人氣的周潤發也將出席頒獎盛會，令粉絲十分期待。

周潤發頒獎獻名場面！尬舞PSY、頒獎BIGBNAG

周潤發10年前出席MAMA典禮時，與PSY一起跳騎馬舞。翻攝Mnet

廣告 廣告

周潤發10年前出席MAMA典禮時，與PSY合跳騎馬舞，BIGBANG等人氣偶像還在旁邊陪跳。翻攝Mnet

周潤發2015年也曾參與MAMA頒獎典禮，當時他還興起與PSY合跳了一段〈江南Style〉的騎馬舞，還頒獎給了BIGBANG，至今仍是粉絲津津樂道的經典同框畫面。對於此次的頒獎嘉賓，主辦單位CJ ENM 表示：「周潤發與楊紫瓊都是亞洲文化的象徵性人物，他們的到來將帶來跨越K-POP與K-content邊界的特別交流。」

周潤發（右）當時將獎項頒給還是5人的BIGBANG。翻攝Mnet

而今年的MAMA頒獎典禮，先前已公布包括高允貞、盧允瑞、朴炯植、安孝燮、李光洙、李洙赫、李到晛、李濬榮、李浚赫、任時完、曹柔理、全余贇、惠利、朱智勛等韓流明星都將出席擔綱頒獎嘉賓，台灣屆時也將透過HBO Max直播典禮精彩畫面。



回到原文

更多鏡報報導

李多慧長年維持48公斤！曝光早餐菜單搭配 竟是「蘋果搭花生醬」

放浪兄弟巨蛋巡演再開跑！ AKIRA逼問「它」：EXILE是不是很厲害？

獨家／媽媽已認不出他！羅志祥瞞母親病情10多年：還能陪伴就夠了