昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我

娛樂中心／綜合報導

梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」

梁家輝曾是最年輕的香港金像獎影帝。（圖／華映提供）

梁家輝出道至今演過超過百個角色。他提到讓他最難忘1983年的電影「垂簾聽政」，因為這部作品讓他以最年輕之姿奪下香港電影金像獎最佳男主角。然而電影因觸及當時政治禁忌，使他遭台灣封殺。由於當年台灣是華語市場主力，各大香港電影公司也不敢起用他，他一度陷入長達數年的無戲可拍，為了生計，他只能擺地攤賣皮革飾品。

他回憶當年景象：「市政局來抓，我們逃；他們一走，我們又回來擺攤。」被問到是否會被認出時，他苦笑表示：「那時候身段已經放到最低。別人問我是不是梁家輝，我會說：『對，我是最佳男演員，但你可以先看看我的產品，便宜一點賣你。』」直到1987年後，他才重新回到主流市場。

