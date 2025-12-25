昔被唱衰「母子戀不長久」！女星被求婚成功了 小19歲圈內男友曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

44歲中國女星金莎當年跟林俊傑合作歌曲《被風吹過的夏天》走紅，後續也朝戲劇圈發展，讓觀眾留有印象，感情方面則在2023年認愛小19歲男星孫丞瀟，沒想到近日金莎證實被求婚成功的喜訊，瞬間掀起大批網友關注。

金莎昨（24日）在微博中以短短幾句話描述答應男友孫丞瀟求婚的喜訊，只見孫丞瀟在冰島鑽石海灘向她下跪，遞上結婚戒指，而金莎答應後也朝男友方向走去，不只互相擁抱對方，最後更給彼此一個深情的吻，現場氣氛十分浪漫，消息傳開後，不少網友也湧入祝福。

廣告 廣告

金莎（左）跟小19歲的孫丞瀟交往一度不被看好。（圖／翻攝自微博）

其實，金莎跟孫丞瀟是在一場聚會上一見鍾情，據悉男方展開追求後，還曾為金莎連續53天下廚，不過這段相差19歲戀情公開後，飽受外界批評，不只金莎被狠酸「吃嫩草」，還一度被唱衰戀情「母子戀不會長久」，但兩人不僅用行動證明感情穩定，如今也即將結為夫妻。

金莎（右）跟小19歲的孫丞瀟浪漫擁吻。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

剃光頭髮抗血癌半年！人氣男神無預警宣布震撼喜訊：我康復了

「橫濱男」愛相隨！陪福原愛上孕婦游泳課被目擊 當媽喜訊早藏不住

秘戀兩年修成正果！國民女神宣布嫁小5歲男星 情定關鍵原因曝

92歲阿嬤打趴全場！抱走《鐵拳8》格鬥賽冠軍 奪冠心聲曝光了

