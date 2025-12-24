昔被問若家人遇害 廢死執行長喊「我不知道」 遭嗆偽君子

圖為廢死聯盟去年9月對憲法法庭判定死刑合憲感到遺憾，手持麥克風者為聯盟執行長林欣怡。（資料照／陳鴻偉攝）

張文隨機攻擊案再度引發廢死議題熱議。粉專挖出廢死聯盟執行長林欣怡過去曾發文提及自己常被問到「如果你的親人被殺，你還會支持廢死嗎」，她坦言「我真的不知道」，只希望自己不會遇上這種事情，「難道我們就勉強接受死刑？」網友怒嗆「有病叫其他人吃藥」。

2018年6月時，「小燈泡案」進行最後言詞辯論程序，父親劉大經表態要求法官判處凶手王景玉死刑，當時林欣怡就在臉書發文，表示自己常被問到「如果你的親人被殺，你還會支持廢死嗎」，隨後坦言「我真的不知道」，只希望自己不會遇上這種事情。

林欣怡要求國家別將「要不要這個人死」的責任放在她身上，強調自己同意社會大眾不應處在被剝奪生命的危險中，每個孩子也該有平安長大的機會，但無法不去思考，如果不知道什麼可以，那死刑就可以嗎？批評國家沒有讓大家看到未來，「難道我們就勉強接受死刑？為什麼不是一起努力監督政府讓不可能變成可能？」

4.6萬追蹤的粉專「文思革」轉發探討林欣怡談話的新聞，直酸「窩不知道！」網友表示「不知道？那在叫X小」、「不傷己身無痛無感，廢死聯盟內有受害人親屬在內嗎？受害人親屬才有資格有話語權」、「未經他人苦，莫勸他人善」、「帶回你家教化啊」、「偽善」、「這個問題回答不知道，那堅持什麼？」、「不知道就閉嘴阿！偽君子」、「廢死集團有病叫其他人吃藥」、「沒有『我不知道』這個選項，給我認真回答！」

