昔被封「陳綺貞接班人」！洪安妮陷自我懷疑 吐心聲：只想一直休息

創作歌手洪安妮過去被封為「陳綺貞接班人」，近日推出新歌〈無大志〉，同時宣布將於明年1月31日舉辦專場「a piece of peace」，首度挑戰千人場館Legacy TERA。她曾成功完售Legacy Taipei，並將歌聲帶到倫敦The Social、巡迴英國與維也納；這次「升級」挑戰TERA，可說是音樂生涯中重要的里程碑，最大的原因是希望讓歌迷「舒服坐著看演出，體驗升級」。

洪安妮推出新歌〈無大志〉，再宣布將於明年舉辦專場。（圖／Legacy提供）

洪安妮準備多項當日限定驚喜，將首次公開演唱新專輯歌曲，並透露編制將會與專輯版本有所不同，「如果隔天醒來時，覺得世界沒有那麼吵、心比較不那麼緊，那這場『a piece of peace』就已經完成它的意義了。」首次站上千人場地是否緊張？她坦言「其實有點怕啦，比以前大很多」，但也喊話：「但我最想的就是讓大家都能好好坐下來聽歌，我們一起挑戰把TERA坐滿吧，一起完成新的里程碑！」

洪安妮寫下「我一生無大志，只想一直休息」的心態。（圖／Legacy提供）

洪安妮〈無大志〉以充滿自嘲的「無大志哲學」，寫下她最真實的心境。她坦言，有陣子陷入週期性的自我懷疑情緒，將內心的OS寫下後覺得好笑：「因為聽起來真的太廢了！」歌詞裡「我一生無大志，只想一直休息」既赤裸又貼近當代人心聲，她原本擔心這種「毫無野心」的主題被貼上標籤，但最後決定誠實面對自己，也對歌迷誠實，「那時候的我真的不想努力、不想競賽、不想證明什麼，只是需要休息。歌曲就是忠實記錄那個狀態。」

洪安妮將於明年1月發行專場同名專輯《a piece of peace》，這張作品亦是她在英國完成製作與創作，作品核心圍繞「尋找平靜、允許自己休息、知道自己值得被愛」，希望透過演出傳達：「不需要時刻強大、不需要一直前進、不需要證明什麼，只需要在這晚把注意力還給自己。」

