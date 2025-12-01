昔被扣「統戰」帽子！鍾明軒再造訪中國 無預警鬆口表態立場

娛樂中心／綜合報導

網紅鍾明軒經營YouTube訂閱破百萬，吸引不少粉絲關注，不過因為他曾拍攝赴中旅遊影片，而被扣上「統戰」帽子，慘遭網友圍剿。近日，鍾明軒再度更新影片，坦言沉默了一段時間，並沒有任何驚天動地的理由，直呼「當人走在最低處，反而沒什麼好失去」。

鍾明軒透露自己前往重慶旅行，他提到這趟獨旅「很普通也很真實」，過程中所有緊張、不安的情緒，都必需由自己接收，鍾明軒更罕見鬆口內心感受，表示不在意別人如何稱呼他，包括「中華美人」、「祖國美人」或是任何代名詞，認為一切都是別人的語言，「不是我的定義」。

對於鍾明軒來說，時間是會將輪廓留給看得懂的人，因此他不會去著急向別人介紹自己，或是希望別人能夠快速理解他，最後，鍾明軒向網友分享這段時間的體悟，坦言沒有任何事情「是個事」，反而是著急解釋的人「將它變成一件事」，貼文曝光之後，引來許多網友力挺，「我就欣賞你永遠做自己」、「多玩一點，想看更多」。

鍾明軒抒發內心感受。（圖／翻攝自鍾明軒IG）

