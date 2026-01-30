昔被指附隨組織…救國團：救災都被黨產會刁難

救國團主任葛永光表示，救國團為跨黨派組織，有不少民進黨義工，盼台灣不要生活在仇恨跟偏見之中，一起為下一代努力。

立法院昨三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，救國團被排除於政黨附隨組織外。救國團被黨產會認定為國民黨附隨組織，救國團主任葛永光說，過去幾年來，每一毛錢都受到黨產會控管，就連救國團主動募款發動救災、急難救助，都被黨產會刁難，他批評政府怎麼如此冷血，希望修法通過後，黨產會早日結束控管。

救國團總資產約五十六點一億元，被認定為不當黨產約十六點三億元。葛永光說，黨產會認為救國團是國民黨附隨組織，但救國團多年來從事公益，根本沒有錢流入國民黨；這幾年，對救國團的所有用錢都受到黨產會嚴格控管，不論辦任何活動、需要用錢，都要經過黨產會同意才能動支。

葛永光表示，黨產會不只管控救國團，甚至還介入救國團業務。他舉例，二○一八年南台灣發生八二三水災，當時救國團南部七縣市團委會主動募捐，成立急難救助基金，募得約五、六十萬元，希望趕快救助災民，結果黨產會居然說，要用這筆錢需要「造冊」，他要反問，救災孔急，難道救災只是救國民黨籍的災民？這真是個冷血的政府。

葛永光表示，救國團形象受損，人有人格權，社團也有社團的人格權，希望修法通過後就告一段落。民進黨也好，黨產會也好，不要再繼續浪費公共資源抹黑救國團。防疫時救國團全力幫助，救國團是強化社會韌性最好的團體，政府應是要藉重救國團的力量，而不是削減、打擊。

葛永光說，待總統公布修法後，會去函法院，希望法院早日結案，恢復原狀。也希望解除黨產會的管控，讓救國團能順利推動很多重要的公益工作。

修法通過後，救國團被認定為不當黨產的資金可望解套。不過，救國團也憂心行政院先前曾開不副署國會三讀法案的惡例。葛永光說，若政院再故伎重施是「愚蠢」，民主政治是服從多數、尊重少數，不當黨產條例當初不也是因民進黨在立法院有多數而強制通過？通過時也有聲音指違憲違法，但救國團仍按制度運作。

