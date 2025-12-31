昔被狄鶯問「你是GAY嗎」曹西平淡定回8字 一生未婚卻暗戀她30年！坦言幻想與其同居

資深藝人曹西平（右）前天於家中猝逝，享壽66歲，生前曾被狄鶯（左）問及性向。

資深藝人曹西平前天（29日）驚傳猝死，於新北市三重住處被發現身亡，享壽66歲。消息曝光後震驚演藝圈。曹西平一生未婚、沒有子女，與原生家庭關係疏離，生前曾公開透露已預立遺囑，決定將所有遺產留給長期照顧他的乾兒子，人生選擇與感情觀也再度引發外界關注。

未婚、不與家人往來？ 曹西平早已安排身後事

曹西平過去曾在節目中坦言，因與曹家親屬幾乎沒有往來，早已替自己規劃好身後安排，「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子。」

被狄鶯當場追問性向 曹西平如何回應？

曹西平曾上狄鶯主持的節目《今夜不流淚》，聊到泌尿科相關話題時，被狄鶯直接問：「你現在有老婆嗎？你這麼老了，沒有娶老婆？」曹西平則笑回：「為什麼要娶？一個人也很快樂啊！」

不料狄鶯隨後竟認真追問：「你是GAY嗎？」對此曹西平僅回應：「為什麼要回答妳呢？」態度相當淡然。他也曾表示，身邊不少朋友結婚後離婚、外遇，讓他更覺得「結不結婚，不一定比較好」。

曹西平暗戀陳亞蘭超過30年？ 重逢仍小鹿亂撞

感情世界向來低調的曹西平，也曾罕見談及心中多年愛慕的對象——陳亞蘭。他在豬哥亮主持的節目中自爆，曾幻想多年的同居對象就是陳亞蘭，某次在機場巧遇時，還忍不住對龍千玉說：「她是我的菜，好想認識她！」

事後曹西平坦言，自己欣賞陳亞蘭多年，30多年後再次見到本人，心跳依舊加速、小鹿亂撞。當被問及是否會採取實際行動？他笑說，若多年後兩人都沒有對象，希望能「比鄰而居」，甚至表示「同居不同床，我也很樂意」。

人生選擇始終灑脫 一代藝人畫下句點

曹西平一生走在娛樂圈邊緣卻風格鮮明，對婚姻、感情與家庭皆有自己的一套想法。如今驟然離世，留下的不只是作品與話題，也讓外界再次回顧他坦率、獨立且不受世俗框架限制的人生態度。

