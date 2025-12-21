昔被瘋傳換血回春！62歲李連杰進軍抖音不藏了 突拋「1震撼計畫」

娛樂中心／蔡佩伶報導

62歲「功夫皇帝」李連杰近來被指靠換血、換器官等手段回春，不過他本人拍片澄清，甚至打赤膊強調身上沒有手術痕跡，但仍有網友不願相信。近日，李連杰宣布進軍抖音，中氣十足地露面拍片，再度掀起網友討論。

李連杰開通抖音帳號後，一連發布多支影片，只見李連杰氣色不錯的對著鏡頭高喊：「我回來了」，同時以流利的英文表示從8歲習武至今已經50年，而且還拍過40部以上的電影，尤其是皈依佛門後，也學習了如何訓練心靈，因此他希望將一切分享給粉絲。

廣告 廣告

然而，李連杰希望將此平台打造成專門分享功夫的地方，所以他喊話眾人可以透過短片的方式，跟他分享自己的故事或是夢想，最後，李連杰證實未來將會推出新書，顯見正在籌備新計畫。

李連杰證實未來推出新書。（圖／翻攝自抖音）

更多三立新聞網報導

許允樂閃嫁「肚皮飄孕味」！李玉璽不藏了 鬆口當爸進度、婚宴規劃

范冰冰舊愛李晨現蹤滑雪場！臉蛋浮腫被指「飄老人味」 47歲近況曝光

台八男星拋震撼彈！證實斷開10年經紀公司 「下一步動向」全說了

早知閨密許允樂要嫁人！她喊話李玉璽：別太囂張 選今天登記原因曝

