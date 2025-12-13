昔被譽「東區珠寶盒」 SOGO敦化館明晚正式熄燈

SOGO敦化館將於明（14）日晚間正式熄燈。（圖／翻攝自Google地圖）





遠東SOGO敦化館將於明（14）日晚間9點半熄燈，結束31年的歷史，這座曾被譽為「東區珠寶盒」的百貨地標，不僅是台灣首家精品百貨，也在東區核心地段締造多項營運佳績，原址目前下一步的動向還未明朗。

SOGO日前表示，敦化館隨著時代變遷，發展條件變得較為侷限，加上遠東Garden City大巨蛋商場將在今明兩年內全館開幕，SOGO預期大巨蛋園區能夠取代敦化館成為東區的發展中心。目前大巨蛋園區以更寬廣的場地打造A、C、D三個區塊，串聯成一個購物商場，每個區域商品組合、結構都不同，希望能吸引顧客的流動性。

敦化館是台灣第一間精品百貨，1994年開幕後匯聚眾多國際品牌，鎖定政商名流、企業二代及時尚名媛，依靠大安路名人巷旁黃金地段，曾創下全台百貨最高坪效與營業額紀錄，2024年年營業額更高達19億。SOGO也希望能夠藉由櫃位調整、和大巨蛋園區更大空間與更多元品牌，提供頂級消費體驗來留住敦化館平均消費額十分高昂的隱形大戶們。

至於敦化館原址如何規劃仍充滿變數，這塊位於東區黃金地段的土地，由房東皇翔建設持有，原本計畫在SOGO租約到期後進行都市更新，改建為豪宅大樓。不過目前傳出該豪宅計畫可能至少延後十年；是否會引進新業者承租也尚未定案。原本鄰近的敦南誠品曾被外界視為潛在可能承租者，但誠品董事長吳旻潔已明確表示不會接手，因此這塊地的下一步動向仍是未知。

