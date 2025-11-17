昔裕隆戰將！ 周暐宸涉假球簽賭作偽證「罪加一等」

台北市 / 綜合報導

SBL「假球簽賭案」震驚體壇，涉案人數高達15人！其中周暐宸因為作偽證，說詞前後矛盾，罪加一等，遭判刑4年9月，被認為是主嫌的柯旻豪，甚至被判刑7年。有人僅坦承部分犯行，律師研判「檢警所持證據不足」，例如難以佐證球場上表現，和當天球員狀況。相較中職史上規模最大假球案，當時幾名主要球員都判處6個月有期徒刑，這次的量刑差異，引發討論。

記者VS.前SBL球員周暐宸(2023)說：「不要躲，敢打假球就不要躲，有沒有簽賭啊，不要動。」面對鏡頭前SBL球員周暐宸的親友團，高舉雙手阻擋，快步離開地檢署，對比在球場上的意氣風發，可是判若兩人。

賽事主播VS.球評(2023)說：「裕隆隊在比較當機的這段時間，靠的就是周暐宸，周暐宸想要還以顏色，也有。」周暐宸曾經是隊上重要戰將，卻涉嫌假球簽賭案，甚至被查出前後說詞矛盾，作偽證罪加一等，士林地院今（17）日一審判決出爐，有些人全盤托出，有些人卻只部分坦承，主要是球員當天狀況，以及球場的突發多，難以佐證到底是打假還是打差。

非當事律師李立勤說：「就被告於訴訟中僅坦承部分犯行，可能是認為檢警所持證據不足，故沒有全部認罪。」但相較中職史上規模最大涉案人數最多的假球案，幾名主要球員判處6個月有期徒刑，其他球員也幾乎都能易科罰金或緩刑。

而這次SBL假球案被認為是主嫌的柯旻豪，甚至被判到7年全案最重，賺最多的污點證人吳季穎也有2年，量刑差異引發討論，專業球評李亦伸說：「你看我們的中華職棒，曾經大概有將近8到10年的時間，真的拉不上來，對所有的(SBL)球員來說，我覺得這個教訓，應該會比職業運動要來得更重大，不只是籃球(圈)要記取教訓，不是只有讓這些球員犧牲了。」

畢竟犯罪就該接受法律制裁，除了讓犯錯的球員得到警惕，也要讓仍留在業界的球員更加珍惜舞台。

