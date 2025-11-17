昔誇2隻手握不住！《星光》女星控夫偷吃家暴 突崩潰大哭

安歆澐近日公開指控老公出軌及家暴。（圖／翻攝自安歆澐IG）





女星安歆澐過去憑藉《超級星光大道》走紅，2019年她與小16歲龍舟國手莊英杰結婚，豈料，近日卻爆出婚變，她控訴對方出軌、家暴，更公開遭毆照片，如今雙方正進行離婚官司，而她也於昨（16）日曬出爆哭的照片，

安歆澐過去經常在節目中分享與老公的甜蜜事蹟，不僅曾脫口對方「一天6次」，更大方公開老公尺寸「2隻手握不住」，但連前戲都沒有，讓她忍不住抱怨：「是把我當飛機杯還是怎樣？」直到兩人溝通後才解決問題，沒想到如今7年婚姻卻破碎，她近日痛訴老公出軌自己好友，經常醉酒失控，還為了煙滅證據而動手。

安歆澐與莊英杰結婚7年，近日爆出婚變。（圖／翻攝自安歆澐臉書）

如今雙方正式對簿公堂，安歆澐16日也再度更新近況表示：「像平常一樣開車去工作，車上放著這首歌跟著敬拜，突然就開始大哭，還把車靠邊停開始禱告」，並附上自己拿著衛生紙淚流不止的照片，並向自己打氣喊話，「好了擦乾眼淚繼續漂亮工作去」，堅強面對風波。

事實上，安歆澐在爆出婚變後，就曾在節目中公開自己被家暴的照片，透露當下被前夫用頭髮勒脖，右手還拿著美工刀，「我一直拚命要抵住他的右手，他力氣太大了」，甚至導致腦部嚴重缺氧，雙眼的眼白呈現血色，畫面相當駭人，她也因此罹患恐慌症長期失眠。

東森娛樂關心您

拒絕家庭暴力，請撥打110、113



