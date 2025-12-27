昔認撮合朱孝天跟小S！大S親揭告吹原因 網笑虧：好險
藝人朱孝天近期不斷失控爆發言論，屢屢槓上相信音樂、五月天阿信，甚至波及到F4其他成員，直到聖誕節當天才道歉認錯，也讓過往在節目的片段陸續被挖出。其中，還有大S坦承想撮合小S和朱孝天的趣事，所幸最終破局，也讓網友們鬆了一口氣，「好險！」
朱孝天多年前受邀登上蔡康永主持的大陸綜藝節目《恕我直言》，與大S同台暢談過往拍戲的趣事。聊到大S當年和周渝民的緋聞，朱孝天坦言他當下沒有驚訝，反而覺得是遲早的事，「比如說你看到這個拼圖，然後看到另一塊，你就會知道他們是合的」。
後來蔡康永詢問朱孝天，第一眼看到小S的印象如何？朱孝天則回答，「我一直都覺得她很可愛！」也有在本人面前說過，還爆料大S頻頻叫他約小S去看電影。此時，大S承認是想幫忙撮合，小S也知道她的用意。
但大S強調，小S很快就知道和朱孝天不合，「因為孝天真的是個大怪咖！」朱孝天聽完後才恍然大悟，「我根本不知道，我真的沒有這想法啊。」如今，這段影片再度網友翻出後，迅速成為話題，「幸虧沒嫁給他」、「F3的演算法」、「小S還好沒嫁給朱孝天」、「原來是這樣啊」。
