昔誤判黃國昌 林飛帆：對台灣民主破壞力強
[NOWnews今日新聞] 國安會副秘書長林飛帆今（3）日接受媒體人周玉蔻專訪，被問及過去太陽花戰友黃國昌如今立場早已今非昔比，林飛帆坦言，於公部分沒辦法接受政治立場有如此巨幅轉變；於私當然覺得黃的選擇讓大家覺得很可惜，也提及當年黃國昌與蕭旭岑私會一事，當時都還相信他並幫他辯護，坦言當時判斷錯誤，如今黃國昌對台灣民主破壞力很強，給政治文化帶來巨大的傷害，包括去收集政治人物的行程已跨越紅線，這類政治倫理在其他國家都是蠻嚴重的問題，甚至類比美國的水門案。
黃國昌政治立場今非昔比，被視為是背叛當初太陽花運動，林飛帆坦言，於公部分沒辦法接受政治立場有如此巨幅轉變，從過去站在一起反對國民黨，到現在跟國民黨走在一起，抹去兩岸立場的差異，對很多人來說無法接受。
林飛帆表示，於私當然覺得黃國昌的選擇讓大家覺得很可惜，也提及當年黃國昌與蕭旭岑私會一事，當時都還相信他並幫他辯護，坦言當時判斷錯誤。
林飛帆也認為，黃國昌對台灣民主破壞力很強，給政治文化帶來巨大的傷害，包括去收集政治人物的行程已跨越紅線，這類政治倫理在其他國家都是蠻嚴重的問題，甚至類比美國的水門案，對大家而言黃國昌做了這些選擇，對台灣衝擊當然是很大的。
