昔說國際客900萬沒問題...觀光署改口「有難度」 羅友志神打臉

觀光署訂定今年900萬人次國際旅客來台目標，但截至12月15日僅達約800萬人次。圖為桃園機場出境大廳。（示意圖／shutterstock／達志）

雖然邊境解封已經3年，但來台觀光客仍無法回到疫情前的水準。交通部觀光署長陳玉秀緩頰，每年800至900萬人次入境台灣，占人口的3分之一最合適。對此，資深媒體人羅友志舉蔡英文卸任前的目標開酸：「執政品質如此草率？」

交通部觀光署訂定今年900萬人次國際旅客來台目標，然而截至12月15日僅達約800萬人次。觀光署長陳玉秀昨天在立法院表示，全年要達900萬有難度，不過她拿日本經驗當參考，以入境旅客數和人口比例約3至4%推估，台灣適合的範圍約落在800至900萬人次，是最適合台灣的觀光客人數。

廣告 廣告

對此，羅友志今（18）日在臉書發文指，觀光人次剛破800萬，但2024年前總統蔡英文卸任前喊話目標是「1200萬」，如今卻難以達成，讓他質疑要算是「蔡英文跳票」，還是「賴清德故意讓她跳票」的？

羅友志認為觀光署不斷將觀光人次下修，這樣的行徑十分荒謬，「我們執政的品質是如此草率？」更以上市公司為例，如果是年度財報，營業額要下修10%，行銷、財務部，大概副總都要換好幾輪、股東會都被罵爆，更何況下修3成？

羅友志砲轟觀光署，9月、10月的時候把觀光客不來原因歸咎於花蓮水災，但保證900萬，沒想到12月中才達到800萬，又改口800萬是「最合適」的觀光人次，「玩的舒服，品質兼顧？」

羅友志痛批，1189萬，連續5年的成績，當時旅遊品質就很爛嗎？理由一大堆，就是不說自己的錯，原因都是「陸客不來」，這樣的觀光檢討，他好奇外界是否接受？

針對觀光人次，觀光署則是表示，台灣在疫情後觀光人才流失很多，現階段質要優先於量，強調目標不是單純追求人次成長，而是確保服務品質與觀光體驗的情況下，穩健推進市場發展。

【看原文連結】