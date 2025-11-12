昔讚國手尪1天6次！安歆澐恐怖家暴照曝 髮勒脖「雙眼充血」打離婚官司
娛樂中心／施郁韻報導
44歲歌手安歆澐曾在《超級星光大道》節目出道，還入圍金鐘與金曲獎，2019年與小16歲龍舟國手莊英杰結婚後，育有一對寶貝兒女，近日卻爆出老公家暴，還偷吃閨密人妻友，兩人正在打離婚官司。安歆澐遭家暴照片首度曝光，她被以頭髮勒住脖子，整張臉布滿紅點，眼白更是全紅，狼狽模樣令人心疼。
安歆澐跟莊英杰兩人相差16歲的姐弟戀，曾一起上節目分享閨房情趣，自爆對方曾「一天要6次」，擁有驚人的體力引起眾人熱議，更讓在場的小S大翻白眼。
安歆澐在節目《新聞挖挖哇！》公布被家暴的照片，當下他被前夫用頭髮勒住脖子，腦部嚴重缺氧，「因為他右手拿著美工刀，然後我一直拚命要抵住他的右手，他力氣太大了。」安歆澐整張臉因微血管爆裂而充滿紅點，眼白也全紅。
安歆澐坦言，自己被家暴後，至今仍有後遺症，「我發現我的聽覺跑到後面。」至今在做精神治療，除了長期失眠以外，也罹患恐慌症，每次登台前都要做心理準備，「因為我的工作是要站在舞台上唱歌表演，我要非常一大段時間，克服自己的恐懼才能上台，現在也比較沒有辦法相信周圍的朋友。」
安歆澐提到，在發生家暴前，婆家去年還曾搶先寫訴狀，控訴她精神暴力訴請離婚，令她傻眼不已，目前安歆澐和配偶的離婚官司已經開打。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
