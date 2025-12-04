昔負債7百萬爆被餐廳開除！陳致遠轉行教會求生 鬆口「還債進度」

記者蔡維歆／台北報導

秀琴跟陳致遠出席活動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

藝人秀琴（林秀琴）與丈夫陳致遠曾因經營事業失敗，最高負債達700萬元，事後已還清部分並剩下300萬元，並通過直播和通告收入逐步還債。去年底陳致遠被爆上班時「打假卡」遭投資的港式飲茶店開除，但事後駁斥傳言。今他跟老婆林秀琴出席黃國倫、寇乃馨號召的「聖誕文化藝術嘉年華」記者會，被問到收入現況也回應了。

秀琴跟陳致遠受訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

陳致遠受訪表示現在就是教會的全職服事人員，在教會上班，「來這裡最大改變就是得到很大的平安，有很多事情我們人很難解決，最後就交給神，然後我做我該做的事情。」至於還剩下多少債務？夫妻倆則表示都有在減少中。今年第二屆「聖誕文化藝術嘉年華」擴大舉辦，將連續3天(12/12、13、14日)，在新光三越香堤大道廣場，聚集近百位藝人參與這場“高舉耶穌是主流文化”的盛典！包括湯蘭花、周丹薇、陳蘭麗、葉歡、黃國倫、寇乃馨、李宣榕、李晶玉、何戎、何方、廖偉凡、邱沁宜、吳廷宏、吳亦偉、王宏恩、黑旋風、逸祥、紫布爾、紀寶如、盧學叡、高蕾雅、陳致遠、林秀琴、曾治豪、拉娃谷幸、蘇婭、林照玉、許惠美、林淑楨、張雅涵、華華、丘克俊、李明霞等數十位藝人齊聚一堂。

黃國倫、寇乃馨號召的「聖誕文化藝術嘉年華」記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

一連三天的「2025聖誕文化藝術嘉年華」，每天從下午1點起，一路high到晚上8點，每天都有超強主持群接棒上陣，包括李明依、廖偉凡、寇乃馨、紀寶如等綜藝界一哥一姐以及阿Ben、徐小可夫妻檔、逸祥；還有專業主播組李晶玉、舒夢蘭、何戎、邱沁宜、拉娃谷幸輪流控場。

