昔財務造假遭美股下市！瑞幸咖啡再進軍美國

▲中國連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）傳出12月將在台北開設首家台灣門市。（圖／翻攝自微博／瑞幸咖啡）

[NOWnews今日新聞] 中國連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee），傳出12月將在台北開設首家台灣門市，引發熱議。瑞幸咖啡成立於2017年，不到兩年就在那斯達克上市，但2020年就因財務造假遭下市，但2023年就在中國市場迅速回神、擊敗星巴克，今年也進軍美國市場。

綜合CNN等外媒報導，瑞幸咖啡成立於2017年11月，總部位於廈門，在中國主攻年輕人消費市場，主打簡單門店和無現金支付，鼓勵消費者辦會員，使用手機點餐、累積會員積分、大量發放折價券，菜單內容除了常見的咖啡店飲品，如美式咖啡、拿鐵、冷萃咖啡、抹茶等，還有許多特色飲品，包括在咖啡中加入鳳梨、覆盆子等水果，還有「生椰拿鐵」等融合椰子汁、椰奶、果汁、奶蓋等飲料店飲品。也有販售少量糕點。

2019年，瑞幸咖啡在中國的門市數量超過星巴克，讓瑞幸信心倍增，計劃進軍美國市場，同年提交首次IPO申請，並在那斯達克（Nasdaq）上市，但2020年6月，爆出3.1億美元的財務造假醜聞，被迫撤回IPO、遭那斯達克下市，並被美國證券交易委員會處於1.8億美元的罰款，時任董事長兼執行長被解僱。

不過，瑞幸咖啡在中國有超過2.2萬家門市、在新加坡也有數十家店面，退回中國和亞洲市場後，憑藉快速擴張與價格戰，短短幾年就迅速回神，2023年在中國的營收首次超過星巴克，成為中國最大咖啡零售商。

瑞幸咖啡今年也重新把目光放回美國市場，首批門店6月在紐約開幕，官方網站、社群媒體上用折價券、贈品宣傳開幕。截至11月，已經在紐約曼哈頓核心區域開設5家門市。

瑞幸咖啡聯合創始人、執行長郭謹一本月1月也在廈門企業家日活動上宣布，在廈門市委、廈門市政府的指導下，正積極推動重回美國上市進程。不過瑞幸說明，公司始終致力於美國資本市場，但目前尚無明確的重新上市時間表。

