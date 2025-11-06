昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。









范姜彥豐爆料粿粿曾和朋友一起起鬨，嘲笑他「你不行啦」、「一定不會玩」，「老婆跟著大家一起看扁我」。（圖／翻攝自粿粿IG、范姜彥豐IG）

去年初夫妻倆曾受邀登上節目《女王大人》，主題是「夫妻檔控訴大會」，聚焦談論婚姻中夫妻溝通問題。范姜節目中坦言粿粿在友人面前「會有點GET不到我想表達的東西或我的情緒」，表示他們曾一起與朋友玩桌遊，他身為新手還不熟悉遊戲怎麼玩，遭到朋友嘲笑，因此心情不愉快、不語。後來范姜逐漸了解遊戲規則後，朋友仍然繼續開玩笑「你不行啦」、「一定不會玩」，他剛開始並未在意，沒想到粿粿像是未察覺出他臉色、情緒轉變，竟也跟著起鬨嘲弄「老婆跟著大家一起看扁我」，讓他臉色瞬間變得難看，當場掛不住面子。

粿粿當場補槍「你的確沒有玩好嘛！」，讓范姜臉色驟變。（圖／翻攝自粿粿IG）

事後，范姜向粿粿談及此事，粿粿竟回「那下次你就不要玩了！」，范姜聞言傻眼放棄溝通。對此，粿粿節目上澄清當下有察覺，不過她認為只要「自嘲就不會繼續被人嘲笑」，於是加入起鬨行列。她還當場補槍「你的確沒有玩好嘛！」，讓范姜再次臉色僵掉。如今昔日眾人稱羨的恩愛夫妻，最終走向分離，過往片段再被翻出，不少網友認為2人當時婚姻已出現問題「原來之前就開始嫌棄老公了…」、「這段互動根本早就埋下問題！」、「看得出來他很在意被輕視。」。

