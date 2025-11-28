昔跟邱澤傳緋聞！ 陳美鳳重提往事：笑出來

陳美鳳要邱澤、許瑋甯「多生幾個」。（圖／侯世駿攝）

許瑋甯、邱澤今（28日）辦婚禮，陳美鳳過去和邱澤傳過緋聞，提到當年的烏龍新聞，陳美鳳表示，她跟邱澤的媽媽看到都笑出來。陳美鳳喊話邱澤跟許瑋甯應該「多生幾個」，但如果要她照顧可以嗎？陳美鳳笑說：「我想他們應該不敢。」

陳美鳳參加婚宴心情開心，「邱仔（邱澤）在我心裡是非常有人緣、有長輩緣的人，大家才會那麼關心，寫了一些報導（緋聞），我跟他媽媽都在笑，因為他媽媽都會看我的八點檔，新郎、新娘的媽媽都很接地氣又善良，他們真的是天作之合。」

聽聞藍心湄包6萬6千元，陳美鳳說，「那必須的！」但她被問到自己紅包包多少，僅表示是「心意」，「來參與是最重要的。」也希望邱澤跟許瑋甯多生幾個，如果要她照顧可以嗎？陳美鳳說，「我想他們應該不敢，我們玩一玩就好，帶小孩不容易，很偉大。」

許瑋甯和邱澤因電影《當男人戀愛時》結緣，電影導演殷振豪、監製程偉豪、金百倫也出席婚宴，3人也被稱為最大媒人，殷振豪看了現場的婚紗照，笑說「感覺好像還沒殺青」，金百倫打趣：「這些年總算做對一些什麼。」

《當男人戀愛時》監製程偉豪、電影導演殷振豪、金百倫。（圖／侯世駿攝）

作為媒人出席婚禮，金百倫倍現場大陣仗嚇傻，殷振豪說，「好像我還沒有殺青一樣，看到那些照片，想說我什麼時候拍了那些劇照。」金百倫笑說，前幾天才在討論，「這些年我們好像總算做對一些什麼，總算有點貢獻。」

張清芳跟許瑋甯認識已久，從許瑋甯16歲當模特兒時就認識，「她很孝順，高雄演唱會帶媽媽來看我的演唱。」黃鐙輝跟邱澤、許瑋甯都合作過，他透露自己包了五位數的紅包，並在紅包袋後面寫上「再生三個」，黃鐙輝笑說：「趕上我的進度，多子多孫多福氣。」

張清芳讚許瑋甯孝順。（圖／侯世駿攝）

