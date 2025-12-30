昔送「紙紮錄影帶」惹怒曹西平 潘若迪34字發聲哀悼曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲資深藝人曹西平出道40多年，有話直說的嗆辣風格深受粉絲喜愛，如今卻傳出離世消息，讓許多相當不捨。而今(30)日潘若迪聽聞此事也沉痛表示哀悼。

曹西平2015年時曾在《康熙來了》向潘若迪追討他20多年前借潘若迪的《六燈獎》錄影帶，不過潘若迪表示不知情，最後則還給曹西平「紙紮錄影帶」，曹西平當時氣得將東西丟在地上，更說「你燒給你自己嘛，你為什麼要詛咒我呢？」不滿對方開玩笑太過火，據傳至今2人心結仍未解開。

如今驟然離世，潘若迪哀悼：「希望他沒有牽掛，一路好走，我們也要多珍惜身邊的朋友，身體健康很重要。」

