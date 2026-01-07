昔遭公墓私刑爆紅！網紅「房董」下藥性侵傳播妹 丟14張玩具鈔白嫖

社會中心／台中報導

「房董」下藥性侵應召女，還丟玩具鈔白嫖。（圖／資料照）

曾因在夜店炫富遭黑幫動用私刑、半夜丟包大肚山公墓而登上新聞版面的網路紅人「房董」，沉寂多年後竟淪為性侵犯。房董被控於2022年間，約出應召小姐性交易時，在飲料中摻入安眠藥迷昏對方性侵，完事後更丟下14張「玩具鈔票」落跑。一審房董被依以藥劑犯強制性交罪判刑9年，他不服上訴，台中高分院審理後駁回上訴，維持9年刑度，全案仍可上訴。

據悉，綽號「房董」約10年前經常出沒於台中各大夜店，對外謊稱是酒店公關或模特兒經紀人，喜愛與跑車合照炫富搭訕女性，結果卻是騎單車、穿西裝跑夜店。2015年6月，房男因招搖行徑得罪以蕭姓男子為首的「鯊魚幫」，遭強押至大肚山公墓，被迫自打巴掌17下、頭套絲襪並灌酒，影片曝光後引發社會譁然。當時房男受訪時還一度稱霸凌者是「為他好」，未料數年後，他卻從被害人轉變為加害人。

廣告 廣告

判決書指出，「房董」明知自己無資力支付性交易費用，竟於2022年12月20日凌晨，透過LINE向雞頭聯繫，謊稱願以50分鐘7000元的代價進行性交易。被害女子依約前往台中市某男士三溫暖赴約。

「房董」昔遭公墓私刑。（圖／資料照）

房董當時受訪時竟還稱「對方其實是為了我好」。（圖／資料照）

過程中，「房董」拿出預先摻入安眠藥「舒樂安定（Estazolam）」的蜂王膠原飲謊稱「喝了會變漂亮」，不知情的女子飲用後逐漸意識模糊、無力反抗，慘遭房男性侵得逞。完事後，房男趁女方昏睡之際，將事先準備好的14張千元偽鈔（印有「玩具鈔票」、「魔術印製廠」字樣）放在床邊後逃離現場，藉此獲取免付費的性利益。

受害女子清醒後發現下體疼痛，且拿到的鈔票紙質平滑詭異，細看才發現全是假鈔，店家察覺女子精神恍惚疑似遭下藥，機警保留飲料空瓶並協助報警。警方送驗後，在空瓶檢出房男DNA及安眠藥成分。

「房董」到案後坦承使用假鈔詐欺，但否認性侵，辯稱女子意識清楚，雙方是合意性交。然而法院調查發現，「房董」曾至精神科就診取得該款安眠藥物；且被害女子證稱喝完飲料後頭暈失憶，醒來衣衫不整。

法官審理認為，「房董」所使用的假鈔觸感與真鈔差異極大，且印有明顯的「玩具」、「魔術」字樣，若被害女子當時意識清楚，絕不可能毫無異議收下並進行點鈔，顯見當時已受藥力影響。

台中地院一審審酌「房董」有詐欺前科，竟為滿足私慾下藥性侵並詐取性服務，手段惡劣且未與被害人和解，依以藥劑犯強制性交罪，判處有期徒刑9年，並沒收犯罪所得及工具。他上訴二審，台中高分院認為原審認事用法無違誤，量刑妥適，駁回上訴，維持原判。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

ICU家屬跪求符水該擋嗎？名醫陳志金「一招放行」暖哭萬人：救命也救心

竹科女偷吃「窩邊草」傳露骨訊：摸到內衣！婚外情曝竟秒拋家棄子提離婚

剛性侵完就去口試！高雄官員論文高談「犯罪防治」校方回應學位處置

上班第2天慘遭狼爪！女會計被闆騙「看工地」載摩鐵性侵傳訊：他要強X我

