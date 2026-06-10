昔遭判無期徒刑後出獄 男勾結中商賣電子煙、喪屍煙彈

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印著潮流公仔加上五彩繽紛的外殼，桌上更是擺得滿滿滿，這些看起來都像是玩具的精美小盒子，其實全都是偽裝成電子煙的喪屍煙彈。

海巡署專案小組埋伏多日，近期在嘉義查獲這處大型發貨據點。而黃姓主嫌過去就曾因案被判無期徒刑，沒想到出獄後依舊沒在怕，還把喪屍煙彈原料的依托咪酯混入化學溶劑，加熱拌製成煙彈供女友施用。

為了牟取暴利，他更勾結中國非法電子煙業者，標榜當日訂貨、隔日送達行銷手法，透過網路平台誘使年輕族群進行購買。

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海巡署偵防分署台南查緝隊副隊長黃遇雄說明，「現場除查扣主嫌持有毒品及原料，更發現大量非法電子煙主機及煙油，現場查扣依托咪酯毒品311公克，目前正持續追查毒品來源。」

這也非黃嫌首次犯案，114年5月期間也曾遭查扣電子煙主機達1萬3000台，累積遭查獲數量已為近年來最大規模，估計市值超過6000萬元。

台南市長黃偉哲回應，「他們依托咪酯或加了其他複合式毒品，外型根本看不出來，吸食才知道嚴重。那這依托咪酯所造成的危害，這個大家已經可以看到，不管是毒駕，事實上也都是造成很大的危害。」

近期國內頻頻發生因為吸食喪屍煙彈，導致毒駕肇事的重大社會安全事件，引發全民憤怒。行政院目前也正研議，要將依托咪酯提升為第一級毒品來嚴懲。而全案目前依違反《毒品危害防制條例》以及《菸害防制法》，正式移送偵辦。