昔遭吳慷仁分手！39歲鍾瑶爆熱戀 公司回應藏玄機

39歲女星鍾瑶日前才宣布發布新書的好消息，沒想到今（19）日被週刊直擊與型男攝影師Kair發展中，兩人2年前就曾傳出熱戀的消息，當時她澄清只是朋友，如今被拍到甜蜜牽手，鍾瑶經紀人也回應了。

鍾瑶過去與吳慷仁合作電影《白蟻：慾望謎網》擦出愛火，沒想到男方無預警提分手，2年戀情畫上句點，沒多久吳慷仁就與邵雨薇交往，戀情也一直備受關注，鍾瑶則與小3歲曹晏豪交往，直到2021年分手，男方隨後與交往100天的女友閃婚。

根據《CTWANT》報導，鍾瑶被拍到與Kair牽手、摟腰，互動相當甜蜜。對此，鍾瑶經紀人則表示，「因為對方也算是圈外人，如果有不錯進展就祝福，藝人私生活公司不過問，盼外界用溫柔的視線給予ㄧ些空間，是與不是都為她開心。鍾瑶11/25新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》正式上市，也即將有新戲要播出，希望都能有好成績。」



